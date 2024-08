Plus Belle La Vie du 20 août 2024 : Patrick sous le choc en découvrant... (résumé + extrait vidéo épisode 151 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 151 de PBLV – Thomas va sortir du coma aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va avoir de lourdes séquelles !





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 août 2024 – résumé de l’épisode 151

Au commissariat, Vanessa est à nouveau interrogée par la police en présence d’Ulysse. Patrick lui pose des questions sur le détective privé qu’elle avait engagé pour enquêter sur Thomas. Vanessa affirme que c’était uniquement pour racheter le Mistral, et Ulysse intervient pour la défendre, remettant à la police tous les rapports du détective sur Thomas. Finalement, Ulysse décide de mettre fin à l’interrogatoire de son propre chef. Patrick ne peut s’y opposer, faute de preuve solide.

Gabriel offre à Thomas un parfum, celui qu’il portait lors de leur première rencontre. Thomas ne s’en souvient pas, alors Gabriel lui rappelle qu’il l’avait trouvé à Cadaques, ce qui donne des frissons à Thomas. Gabriel évoque alors un voyage qu’ils avaient fait avec les enfants, mais Thomas se souvient avoir visité cet endroit avec Nicolas…



Rossi se rend au Mistral et demande à Kilian de trinquer avec lui en commandant du champagne. Kilian refuse, mais Rossi insiste, affirmant que cela le concerne et que son offre tient toujours. Kilian, cependant, lui explique que le sport n’est pas sa priorité pour le moment. Rossi tente de le séduire avec des promesses de carrière, mais Kilian refuse catégoriquement, ce qui pousse Rossi à partir en l’insultant.

Patrick poursuit l’examen des photos et reçoit celles récupérées de la carte mémoire endommagée de Jules. Il est stupéfait de découvrir une photo où Léa embrasse Ulysse !

Steve est avec Nisma, qui a fait quatre tests de grossesse, tous positifs, mais Steve reste sceptique. Nisma décide alors de faire une prise de sang pour en avoir le cœur net. Nisma et Steve se rendent au cabinet médical où Babeth lui fait la prise de sang. Nisma est en proie à la panique à cause des symptômes, mais Babeth la rassure en lui disant d’attendre les résultats. Lorsque les résultats arrivent, Steve les lit : c’est positif, Nisma est enceinte de six semaines. Steve aborde les différentes « options », ce qui irrite Nisma qui le rejette. Steve lui assure qu’il sera là, quelle que soit sa décision, mais Nisma, agacée, s’en va.

Ophélie et Mattéo ont passé la nuit sous les étoiles, sur la plage. Ophélie est aux anges, mais l’arrivée de Vanessa et Ulysse gâche le moment. Vanessa, inquiète, reproche sévèrement à sa fille de l’avoir inquiétée. Cependant, Ophélie refuse de s’excuser, ce qui conduit Vanessa à s’en prendre à Mattéo, mais Ophélie riposte fermement.

Ulysse déjeune avec Ophélie et Mattéo et remarque à quel point sa sœur rayonne. Cependant, il reconnaît qu’elle n’aurait pas dû laisser leur mère sans nouvelles. Au commissariat, la commissaire fait un point avec Patrick et Ariane. Ils continuent de fouiller les photos du gala, et Patrick se demande si Thomas n’aurait pas été une victime collatérale, prenant peut-être une balle destinée à quelqu’un d’autre.

