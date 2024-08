Cyril Hanouna : nouvelle sanction pour l’animateur de C8, il dénonce du harcèlement

Publicité





Deux semaines après que l’ARCOM ait annoncé sa décision de supprimer C8 de la TNT à partir de mars prochain, Cyril Hanouna a de nouveau été sanctionné cette semaine et beaucoup y voit une sorte d’acharnement contre la chaîne. En effet, Cyril Hanouna vient d’être condamné par l’ARCOM pour publicité clandestine au cours de deux émissions.











Cette fois-ci, deux émissions distinctes ont été sanctionnées : « PAF ouvert à tous avec Baba » (1ᵉʳ décembre 2023) et « Face à Hanouna » (4 février 2024). La sanction concerne des passages où la marque des baskets des invités était facilement identifiable.

Bien que l’amende de 1 euro soit symbolique, de nombreuses voix dénoncent un acharnement ciblé contre C8. Et pour cause, les dernières sanctions similaires datent de 2002, lorsque le CSA avait sanctionné France 2, France 3 et M6. Depuis, des signalements ont été faits pour des cas similaires sur Canal+, France 3, France 5, RMC Story et TMC, mais seul C8 a été sanctionné !

Cyril Hanouna a utilisé son compte du réseau social X pour dénoncer du harcèlement contre C8 en montrant une vidéo d’une séquence similaire avec Omar Sy dans Quotidien sur TMC.



Rappelons qu’il y a deux semaines, l’ARCOM a annoncé retirer à NRJ 12 et C8 leurs fréquences sur la TNT. A partir de mars prochain, les deux chaines ne seront donc plus diffusées sur la TNT et ça devrait signer leur fin. Selon les rumeurs, Cyril Hanouna serait en pourparlers avec le groupe Canal+ pour transférer TPMP sur Canal+ en clair.