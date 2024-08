Demain nous appartient spoiler : Roxane démasque Sungam ! (vidéo épisode du 12 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sungam va enfin être démasqué dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, dans quelques jours, c’est Roxane qui va découvrir l’identité de Sungam, et elle va tout expliquer à Martin et Timothée.











Sungam travaille à l'hôpital Saint Claire

Roxane a fait des recherches et elle sait maintenant qui est vraiment Sungam. Elle a enquêté du côté de l’hôpital Saint Clair et elle a fait un recoupement avec la maison dans laquelle Nordine a été séquestré…

Roxane annonce à Martin et Timothée qu’il s’agit d’un certain Jérémy Manault ! Il travaille à l’hôpital, et il a un casier judiciaire. De plus, Martin l’avait fait emprisonner il y a des années ! La police a enfin mis la main sur le joueur d’échecs !



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 1746 du 12 août 2024 : l'identité de Sungam dévoilée

