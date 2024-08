« De la rumeur au scandale » : votre téléfilm ce 26 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« De la rumeur au scandale » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 26 août 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « De la rumeur au scandale ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« De la rumeur au scandale » : l’histoire, le casting

Marybeth entame sa dernière année de lycée, marquée par un scandale de l’année précédente : des photos d’elle nue avaient été divulguées sur les réseaux sociaux, ruinant ses chances de devenir déléguée des élèves et d’obtenir une bourse. À présent, un compte anonyme sur les réseaux sociaux commence à révéler les secrets les plus sombres des élèves de l’établissement. Marybeth et ses amis se retrouvent également pris pour cible, et les secrets exposés font resurgir d’autres vérités enfouies, menant finalement à la mort tragique de Sophie, la meilleure amie de Marybeth.

Avec : Matreya Scarrwener (Marybeth Morris), Jake T. Austin (Ray), Quinten James (Josh Whittaker), Kennedy Rowe (Sophie Arredondo)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Ma fille, sous l’emprise de son petit ami ».

« Ma fille, sous l’emprise de son petit ami » : l’histoire et le casting

Amanda, une belle adolescente, est seule chez elle un après-midi pendant que ses parents sont au théâtre. Elle échange des SMS avec ses amies. Elle vient de se séparer de son petit ami et ressent un soulagement. Soudain, un homme portant un sweat-shirt à capuche entre dans la maison d’Amanda et l’attaque.

Avec : Vivica A. Fox (La coache Flynn), Cristine Prosperi (Becky), David Meza (Rob), Lesli Kay (Eliza)