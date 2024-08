Ici tout commence : les élèves de la nouvelle promo débarquent avec une nouveauté (VIDÉO)

Publicité





Ici tout commence découvrez la nouvelle promo 2024/2025 – Alors que la rentrée se prépare à l'institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence », les élèves de la nouvelle promo vont débarquer et on imagine que vous avez hâte de les découvrir ! Alors pour en savoir plus, les acteurs en dévoilent plus sur ces nouveaux personnages dans une vidéo.











Découvrez les nouveaux élèves de l’institut

A l’issue du concours d’entrée, les nouveaux élèves qui vont intégrer la nouvelle promo seront : Matteo (Louis Bouquet), Thelma (Elyorissa), Quentin (Tristan Bowles), Zoé (Maïa Bringue), Gary (Louis Ould Yaou), Milan (Gabriel Réhsé), Sabri (Mehdi Oumerabet), Gaspard (Maxym Anciaux), Coline (Talina Boyaci), et Emi (Loryn Nounay).

Grande nouveauté cette saison, pour la toute première fois depuis le lancement de la série, ils ne seront pas accueillis par Emmanuel Teyssier ! C’est Benoit Delobel et Antoine Myriel qui annonceront les résultats du concours de l’institut Auguste Armand !

VIDÉO la nouvelle promo se présente à vous



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.