Demain nous appartient du 14 août : la police prête à arrêter Sungam mais... (résumé + vidéo épisode 1748 en avance)

Demain nous appartient du 14 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1748 de DNA – Georges a enfin démasqué le véritable Sungam dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et ce soir, Georges et ses collègues s’apprêtent à procéder à son arrestation !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 14 août 2024 – résumé de l’épisode 1748

Georges a tout compris ! La police a enfin pris l’avantage sur Sungam. Tout le commissariat est en alerte pour procéder à l’arrestation du joueur d’échecs. Est-ce enfin la fin pour Sungam ? Il n’a pas encore dit son dernier mot et leur réserve une dernière mauvaise surprise… Au moment de son arrestation, il menace de tout faire sauter !

Pendant ce temps là, Chloé cherche un logement pour sa famille mais peine à trouver… Et le destin semble s’acharner sur Maud et Diego.



VIDÉO Demain nous appartient du 14 août – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.