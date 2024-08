Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui apparait ? Réponse et explications des indices

Publicité





Les 12 coups de midi du 14 août 2024, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? – Ça y est, c’est aujourd’hui que l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi » !





En effet, il ne reste plus qu’une seule case qui devrait s’envoler ce mercredi midi et laissera place au visage de la célébrité recherchée.







Publicité





Les 12 coups de midi du 14 août, Nekfeu sur l’étoile mystérieuse

Et comme on vous l’annonçait depuis des semaines, c’est bien Nekfeu qui va apparaitre aujourd’hui sur l’étoile mystérieuse. Reste à savoir si Emilien fera un Coup de Maître afin de pouvoir tenter sa chance et proposer le nom du rappeur !

Explications des indices :

– la ville de Sète fait référence à un film qu’il a tourné là-bas avec Catherine Deneuve, « Tout nous sépare »

– la pile de livres car il est passionné de littérature

– la Tour Eiffel en référence aux paroles de sa chanson « When We Were Young »

– les fleurs de cerisier du Japon en référence à sa collaboration avec la japonaise Crystal Kay

– le téléscope en référence à son album « Les Étoiles Vagabondes »



Publicité





Rendez-vous ce midi sur TF1 ou sur myTF1 pour découvrir l’étoile des 12 coups de midi et voir si Emilien va décrocher cette étoile !