Plus Belle La Vie du 14 août 2024 : Gabriel suspecté par la police (résumé + extrait vidéo épisode 147 en avance)

Plus belle la vie du 14 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 147 de PBLV – Gabriel est suspecté par la police cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, son comportement est particulièrement suspect…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 août 2024 – résumé de l’épisode 147

Au commissariat, Méline fait le point sur l’enquête sur la tentative de meurtre sur Thomas avec Ariane et Patrick. Ils disposent de photos montrant Gabriel en compagnie de l’homme mystérieux à la trottinette, à qui il a remis une grosse liasse de billets. Ariane soupçonne un crime passionnel. Ils décident de retracer les déplacements de Gabriel et d’analyser ses appels et SMS. Méline prévoit également de demander à ce qu’il soit placé sur écoute.

La police scientifique a retrouvé une balle sur les lieux du gala de charité, et Morgane en informe Patrick. Peu après, Morgane surprend une conversation entre Mirta et Yolande qui recherchent quelque chose sur place… Prises de court, elles lèvent immédiatement les mains en l’air. Lorsque Morgane leur demande ce qu’elles font là, elles donnent des versions contradictoires sur ce qu’elles recherchent. Morgane leur rappelle qu’elles se trouvent sur une scène de crime et les conduit au poste.



De retour au commissariat, Morgane amène Mirta et Yolande devant Patrick. Face à la fermeté de Patrick, Yolande décide de passer aux aveux : lors du gala de charité, elles fumaient de l’herbe quand Lambert les a surprises. Pour se défendre, Yolande lui a aspergé de gaz lacrymogène, le laissant à terre. Elles cherchaient à récupérer cette bombe. Patrick leur demande si Lambert avait toujours son arme, mais elles affirment ne pas y avoir prêté attention.

Patrick et Ariane interrogent Lambert, qui confirme avoir été gazé par Mirta et Yolande. En se relevant, il avait perdu son arme. Il affirme qu’il ne voyait plus rien et se trouvait à la pharmacie lorsque Thomas a été abattu. Pendant ce temps, à la résidence, Steve ouvre un carton et y découvre une arme cachée dans un linge. Jules entre et surprend Steve avec l’arme en main.

Aya se promène avec Ophélie, et elles discutent de Kilian. Ophélie lui conseille de prendre le temps de lui parler. Au Mistral, Zoé reçoit un cadeau destiné à Thomas. Lorsque Aya arrive, Zoé suggère à Kilian de s’excuser, mais lui conseille d’attendre le bon moment. Plus tard, Kilian s’excuse auprès d’Aya. Elle l’encourage à rester positif pour Thomas et lui rappelle qu’ils devront collaborer dans le respect.

Au Pavillon des Fleurs, Jules enregistre un live avec Blanche pour promouvoir son livre. Plus tard, Blanche découvre des messages haineux en réponse à la vidéo et, sous le choc, apprend que la librairie a annulé la séance de dédicaces.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.