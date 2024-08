Demain nous appartient du 8 août : Raphaëlle hospitalisée, Martin au plus mal (résumé + vidéo épisode 1744 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 8 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1744 de DNA





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 8 août 2024 – résumé de l’épisode 1744

Sungam a fait une nouvelle victime : Raphaëlle. Elle est hospitalisée à l’hôpital Saint-Clair, avec Martin à ses côtés. L’avocate est en état de choc total, elle est terrifiée et ne comprend pas pourquoi on s’en est pris à elle. Martin lui explique que c’est Sungam et que c’est parce qu’elle est sa compagne qu’elle a été prise pour cible ! Martin culpabilise, Raphaëlle lui assure de son soutien.

Pendant ce temps là, grâce à Manon, Timothée croit avoir identifié la prochaine cible : Nordine. Et au Spoon, Mona mène une enquête pour découvrir l’identité de son admirateur secret. Quant à Rayane, pour se faire pardonner, il assume plusieurs responsabilités à la fois.



VIDÉO Demain nous appartient du 8 août – extrait de l’épisode

