La Chèvre : 3 choses à savoir sur le film ce soir sur France 3 (12 août 2024)

La Chèvre au programme TV de ce lundi 12 août 2024 – Après le succès d’audience de la diffusion du film « Les Compères » lundi dernier, ce soir France 3 vous propose une nouvelle soirée de rire avec « La Chèvre ». Un film lui aussi signé Francis Veber avec toujours le duo magique : Pierre Richard / Gérard Depardieu.





À voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en direct sur France.TV depuis tous vos appareils connectés.







« La Chèvre » : histoire, résumé, synopsis

A peine arrivée à Mexico, Marie, une malchanceuse de nature, est enlevée par Arbal, une petite frappe. Son père, Alexandre Bens, un riche industriel parisien, engage aussitôt Campana, un spécialiste des disparitions. Mais en vain. C’est alors que Meyer, le psychologue de la société, a l’idée d’adjoindre au détective chevronné l’étrange François Perrin, son aide-comptable aussi gaffeur que la douce écervelée.



3 anecdotes sur le film

– Dans le générique du film, le titre s’inscrit avec un accent circonflexe sur le « e » alors que, normalement, celui-ci s’écrit avec un accent grave.

– Les rôles de Campana et de Perrin devaient à l’origine être tenus par Lino Ventura et Jacques Villeret, mais le premier ne souhaitait pas tourner avec le second.

– Il s’agit du deuxième long métrage réalisé par Francis Veber après Le Jouet, sorti en 1976.

Les répliques cultes

Mieux qu’une bande-annonce, une compilation des répliques cultes du film. Et il y en a !

« La Chèvre » avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, c’est ce soir sur France 3.