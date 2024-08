« Everything Everywhere All at Once » : histoire du film inédit ce soir sur France 5 (30 août)

Publicité





« Everything Everywhere All at Once », c’est le film inédit diffusé ce soir, vendredi 30 août 2024, sur France 5. Un film réalisé par Daniel Scheinert, avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, et Jamie Lee Curtis dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première et replay sur France.TV.







Publicité





« Everything Everywhere All at Once » : histoire

Evelyn Wang est au bout du rouleau : elle est dépassée par sa famille, son travail et les impôts qui s’accumulent… Puis, du jour au lendemain, elle est projetée dans le multivers, une série de mondes parallèles où elle découvre toutes les vies qu’elle aurait pu vivre. Confrontée à des forces obscures, elle est la seule capable de sauver le monde tout en protégeant ce qu’elle a de plus précieux : sa famille.



Publicité





VIDÉO bande-annonce