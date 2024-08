Demain nous appartient spoiler : Nordine et Damien enlevés, Martin prend une lourde décision (vidéo épisode du 9 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sungam va encore passer à l’acte dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, il va enlever deux nouveaux flics du commissariat de Sète !











Publicité





Le plan de Timothée et Roxane

Cette fois, il a enlevé Nordine et Damien ! Leurs collègues ont réussi à les retrouver mais cette fois Sungam avait décidé d’utiliser du poison. Martin décide d’agir vite pour tenter de l’arrêter et Timothée a une nouvelle idée. Il pense qu’il faut « échanger les pions » : Martin doit officiellement se retirer de l’enquête en donnant sa direction à Georges. Roxane valide l’idée de Timothée, Sungam va s’orienter vers Georges et ils vont pouvoir le piéger ! Martin accepte mais craint de mettre Georges en danger…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : la surprise de Nathan gâchée par… (vidéo épisode du 8 août)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1745 du 9 août 2024 : Martin va lâcher l’enquête

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.