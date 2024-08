Demain Nous Appartient spoiler : Violette et Jordan grillés ? (vidéo épisode du 29 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette et Jordan sont plus heureux que jamais dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais s’ils sont ensemble depuis déjà plusieurs semaines, une partie de leurs familles respectives n’est toujours pas au courant… Et dans quelques jours, ils pourraient bien se faire griller !











Violette et Jordan remettent ça

Violette et Jordan ont fait leur deuxième fois dans un endroit insolite et sur une matelas pneumatique… Sauf que le matelas appartient à Jack et qu’un bruit d’air les alertes. Le matelas est percé ! Violette retrouve une punaise plantée dans le matelas qui se dégonfle… Jordan sait que Jack ne va pas apprécier et il pense qu’avec un coup pareil, il va les démasquer !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1759 du 29 août 2024 : Jordan panique

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



