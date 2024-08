Demain nous appartient spoilers : un mort, un retour, les ados en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 26 au 30 août 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 août 2024 – Vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la mort d’un membre de la famille de Chloé !







Publicité





En effet, alors que la police peine à découvrir qui s’attaque à la famille de Michaël, ce dernier découvre que sa femme le trompe avec Samuel. Et Albane va mourir ! Un choc pour Chloé et les siens alors qu’ils font finalement le lien avec le passé et un film amateur tourné durant l’été 1991…

Et alors que les ados sont entrain de faire la fête, un terrible danger les guète. Et Jules Corkas fait son retour à Sète.



Publicité





Quant à Manon, elle réalise qu’elle est toujours amoureuse de Nordine mais elle pense qu’il a tourné la page et la considère simplement comme une amie…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 26 au 30 août 2024

Lundi 26 août 2024 (épisode 1756) : Chloé, Michaël et Albane sont sur les traces de leur passé commun. Stratège, Charles déjoue les plans de Victor. Nordine fait une surprise à Manon.

Mardi 27 août 2024 (épisode 1757) : Albane culpabilise tandis que les adolescents se serrent les coudes. Stéphane protège Charles, mais assène ses quatre vérités à Victor. A l’hôpital, c’est la douche froide pour Manon.

Mercredi 28 août 2024 (épisode 1758) : Chez les Delcourt, la fête bat son plein alors qu’une silhouette épie les adolescents…

Jeudi 29 août 2024 (épisode 1759) : Pour la police, la mort d’Albane n’est pas un accident. Il n’y a plus de secret entre les frères Roussel. Soraya emmène Gabriel à l’hôpital en urgence.

Vendredi 30 août 2024 (épisode 1760) : Michaël décide de cacher certains détails à la police. A l’hôpital, Gabriel apprend une mauvaise nouvelle. Violette et Jordan sont surpris par un membre du commissariat.

A LIRE AUSSI : EXCLU Demain nous appartient : la mort d’un personnage phare va secouer Sète !

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 26 au 30 août 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…