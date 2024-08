50mn Inside du 24 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 24 août 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 24 août 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la Une – Famille royale : pourquoi cette rentrée est-elle décisive ?

💃 En Coulisses – Le Bal des fous : comment cette soirée est-elle devenue la plus courue de l’été !



👩 Portrait – Cristina Cordula

« Une femme de 60 ans, un homme de 60 ans, on est au taquet, il y a plein de choses à faire ! »

🎬 La Story – Pourquoi Alain Delon est-il irremplaçable ?

50mn Inside du 24 août 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le Document – Bateau, vélo, rando, à l’assaut de la France en famille !

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.