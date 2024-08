Des trains pas comme les autres du 29 août : le Kazakhstan ce soir sur France 5

Publicité





Des trains pas comme les autres du 29 août 2024 : le Kazakhstan (inédit)

Le Kazakhstan, le plus grand pays d’Asie centrale et le neuvième plus vaste du monde, est la destination de Philippe Gougler dans cet épisode de « Des trains pas comme les autres ». À bord de trains atypiques, Philippe part explorer ce géant méconnu et rencontrer ses habitants.

Ce pays puissant, Philippe en perçoit toute la force lorsqu’il fait la connaissance d’un homme impressionnant dans un train-couchettes traversant le Kazakhstan. Cet homme, au cœur généreux et à la force exceptionnelle, plie de l’acier à mains nues sous les yeux émerveillés de Philippe et des autres passagers. Le Kazakhstan, c’est aussi des paysages époustouflants : Philippe découvre des canyons majestueux où il s’approche d’aigles majestueux et traverse des steppes infinies, où un éleveur de chevaux maintient les traditions des nomades d’antan.



Au cours de son voyage, Philippe traverse ces vastes steppes en compagnie d’une universitaire qui lui dévoile la personnalité forte des Kazakhs. Cette impression est confirmée lorsqu’il rencontre une chamane dans un village du sud. Philippe assiste alors à une séance de guérison surprenante avec des organes de mouton, une expérience inoubliable pour lui et la patiente, elle aussi stupéfaite.

Le voyage de Philippe est ponctué de contrastes qui ne cessent de l’étonner. À Almaty, la plus grande ville du pays, il découvre une métropole entourée de verdure, où les vestiges de l’époque soviétique se mêlent à la modernité. Il y savoure une spécialité locale au marché historique : du rectum de cheval. Près de la capitale moderne, Astana, véritable vitrine technologique du Kazakhstan, Philippe rencontre un ancien chef de dépôt ferroviaire. Ce passionné de trains, après quarante ans de service, a recréé une cabine de train dans son salon.

Le Kazakhstan laissera à jamais une empreinte mémorable dans le cœur de Philippe, notre passionné de trains !

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres. Pendant tout l’été, il partage à bord de trains atypiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Cet été, Philippe Gougler propose 7 numéros inédits : Indonésie : Java et Sulawesi, Japon : Hokkaido le grand blanc, Australie du Sud Pays-Bas, Serbie, Argentine du Nord et Argentine du Sud (une soirée).

