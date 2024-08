« L’École des espions » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (29 août 2024)

Publicité





« L’École des espions » au programme TV du 29 août 2024 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « L’École des espions » avec au casting, Pascal Elbé, Thierry Godard, de la Comédie-Française, Laurent Capelluto, ou encore Lubna Azabal.





A suivre dès 21h10 sur France 3







« L’École des espions » : l’histoire

Les jeunes recrues Zana, Inès, Alex, François, et Pierre viennent de rejoindre l’École des espions. Ils vont rencontrer leurs instructeurs et apprendre des disciplines telles que la stratégie et la pratique de l’espionnage, l’histoire du renseignement international, l’utilisation des armes, et la maîtrise des technologies modernes.

Ce film explore leurs relations d’amitié, leurs histoires d’amour, et leurs espoirs, tout en les suivant dans les défis du difficile apprentissage de l’espionnage. Cependant, l’école sera bientôt la cible d’une intrusion violente par un service étranger…



Casting : interprètes et personnages

Avec Pascal Elbé (Directeur Philippe Lombard), Thierry Godard, de la Comédie-Française (Marcel), Laurent Capelluto (Pedro Alfonso), Lubna Azabal (Anne-Sophie de Noblecourt), Jennifer Decker, de la Comédie-Française (Emilie), Eléonore Arnaud (Aurore), Bertrand Constant (Edgar), Jérome Pouly, de la Comédie-Française (Bernard), Philippe Duclos (Alain Verdier), Lorenzo Lefebvre (Pierre), Eugène Marcuse (François), Vinciane Millereau (Hélène Schapira), Isaline Prevost Radeff (Inès), Ralph Amoussou (Alex), Lise Lomi (Zana), Aisleen McLafferty (Manon), Inès Boukhelifa (Radia), Joaquim Fossi (Valentin), Rebecca Benhamour (Zoé), Aymeric Fougeron (Baptiste), Axel Sabaud (Matteo), Samantha Le Bas (Tamara), Nadia Sifer (Julie, adjointe sécurité), Zoé Bruneau (Victoria), Lucas Kellou (Yacine), Umut Koker (turc), Adrien Serre (serveur), Maxence Fertein (assistant répétition), Benjamin Lliboutry (assistant tournage)