Echappées Belles du 17 août : direction le Var ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 17 août 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « Sur les sentiers varois » suivi de « Savoie Mont Blanc, terre de défis ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 17 août, à 20h55 – « Sur les sentiers varois »

Après les vacances, c’est encore un peu les vacances ! Ce numéro d’Échappées Belles vous permettra d’oublier la rentrée en vous inspirant pour vos prochaines escapades. Pour beaucoup, le Var évoque des vacances au bord de l’eau, avec ses côtes qui s’étendent de Saint-Raphaël à Saint-Cyr-sur-Mer, célèbres pour les nuances de bleu de la Méditerranée. Mais en s’éloignant de la côte, on découvre une nature sauvage et splendide : le massif de l’Estérel avec ses roches rouges, le massif des Maures et ses forêts, ou encore la Sainte-Baume et sa fameuse grotte, autant de trésors à explorer en suivant des sentiers côtiers pleins de charme.

Le long de ces chemins varois, Sophie privilégiera les rencontres avec ceux qui œuvrent pour concilier tourisme et préservation de cet écosystème aussi sublime que fragile. Une belle occasion de mettre en lumière les efforts déployés pour protéger les paysages de nos vacances face aux effets bien réels du changement climatique.



Echappées Belles du 17 août à 22h30 – « Savoie Mont Blanc, terre de défis »

D’un côté, la Savoie, de l’autre, la Haute-Savoie ! Ces départements abritent les plus hauts sommets des Alpes, dont le Mont-Blanc. Mais ils se découvrent aussi paisiblement, au rythme des lacs et des vallées agricoles, où paissent vaches et chèvres. La Haute-Savoie est le département français affichant la plus forte croissance démographique, avec une augmentation de 1,2 % entre 2013 et 2018, soit 10 000 habitants supplémentaires en 10 ans.

Ismaël partira à la rencontre des « anciens » et des nouveaux résidents de Savoie Mont-Blanc, pour écouter leurs histoires, partager leur quotidien, et se dépasser lui-même pour suivre leur rythme. Pourquoi les nouveaux arrivants tombent-ils amoureux de ces régions ? Qu’est-ce qui, dans cette nature entre vallées et sommets, incite les gens à se dépasser davantage qu’ailleurs ?

Au sommet des Alpes pour se dépasser / le Parc naturel des Bauges / Des chefs venus d’ailleurs / Enak Gavaggio et son double rancho / Des femmes au sommet / Les givrés du froid.

