Echappées Belles du 31 août : direction le Pays Basque ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 31 août 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Pays basque gourmand » suivi de la rediffusion « Week-end à Rennes ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 31 août, à 21h – « Pays basque gourmand »

Après avoir exploré les saveurs de l’Alsace et de la Martinique, le chef Anto part à la découverte de la richesse culinaire du Pays basque ! Entre le piment d’Espelette, le jambon de Bayonne, le fromage de brebis Ossau-Iraty et le vin d’Irouléguy, cette région est l’une des plus séduisantes au monde pour les amateurs de gastronomie. Du littoral aux terres intérieures, de l’effervescence de la ville au charme du petit port de pêche de Saint-Jean-de-Luz, et de la vallée d’Ossau aux prestigieuses tables de Biarritz, le chef Anto sillonnera le Pays basque en van ou à moto pour une Échappée gourmande inoubliable.

Au fil de son voyage, il rencontrera des producteurs, des chefs, des artisans et des artistes culinaires, tous unis par leur amour de la nature et leur passion commune pour une cuisine authentique, généreuse, et résolument basque. Fidèle à la tradition de ses voyages gourmands, le chef Anto proposera à ses hôtes de revisiter une recette locale en y apportant une touche de sa culture africaine en guise de remerciement.



Comment la gastronomie basque tire-t-elle parti de la richesse de ses produits locaux ? Et comment la double influence culturelle française et espagnole façonne-t-elle cette cuisine unique ?

Reportages : Pierre Oteiza et le porc Kinto, une histoire de passion / Le Pays basque, une terre vivante / Une histoire de thé / La truite de Banka / Les jardins du refuge.

Echappées Belles du 31 août à 22h30 – « Week-end à Rennes »

Pendant longtemps, Rennes était simplement une ville de passage pour les vacanciers en route vers la Côte d’Émeraude. Aujourd’hui, la capitale bretonne est une destination prisée des touristes pour sa riche histoire, son patrimoine et sa culture. Beaucoup sont agréablement surpris de découvrir une ville à taille humaine, classée parmi les plus agréables où vivre en France (selon le magazine *L’Express* en 2018). Avec ses maisons à colombages, ses rues piétonnes, le quartier des Lices, et son célèbre Parlement de Bretagne, Rennes témoigne de son profond enracinement dans l’histoire française. Mais c’est aussi une ville étudiante et dynamique, avec ses 66 000 étudiants qui animent ses rues pavées et façonnent l’avenir avec des projets innovants. Élue capitale de la biodiversité en 2016, Rennes offre de nombreux espaces verts en plein cœur de la ville.

Jérôme Pitorin vous invite à découvrir un week-end spectaculaire et revitalisant dans l’une des villes les plus attractives de France.

Les reportages : Rennes la ville la plus attractive de France / Rennes secret / Les races locales menacées / Rennes, ville sportive / Ils font vivre le patrimoine médiéval

