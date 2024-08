Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Patrice Laffont et Sylvie Tellier ? (résumé émission spéciale du 14 août 2024)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 14 août 2024 – C’est parti pour la spéciale 35 ans de Fort Boyard. Ce soir il s’agit d’une émission anniversaire, le Père Fouras reçoit Patrice Laffont, Cendrine Dominguez, Théo Curin, Sylvie Tellier, Camille Cerf et Brahim Zaïbat





Ce soir, la cellule interdite est « La galerie des portraits ». D’anciens personnages emblématiques du Fort vont les défier tout au long de la soirée !







Une équipe redoutable

Camille se retrouve face à Jaba, ancien pirate du Fort. Elle choisit l’épreuve du « précipice extérieur ». Mais c’est un échec, c’est Jaba qui remporte le duel et Camille n’a pas de clé.

Place à la Double Lutte pour Cendrine et Brahim. C’est raté !



On continue avec les Rois du Silence. Patrice Laffont doit affronter Passe Muraille. Patrice réussit et remporte la clé !

Place ensuite à la « Machine à remonter le temps » : Sylvie Tellier participe à une ancienne épreuve. Mais c’est raté.

Direction la Cellule Infernale. Théo Curin s’y colle et il ramène la clé !

On retrouve Cyril Gossbo au Débarras. C’est Cendrine qui y va et elle remporte la clé.

Pour Planches de Pirates, c’est Camille qui y va et elle aussi ressort avec la clé.

Au Museum, c’est Brahim qui s’y colle. Il est impressionnant et ressort avec la clé.

Dans la Vigie, le Père Fouras retrouve Patrice. Il trouve très rapidement la réponse à l’énigme et remporte la clé.

Dans la galerie des portraits, Sylvie et Camille choisissent Mr Chan. Il les défie sur l’épreuve des vases. Et c’est raté !

C’est la fin du temps pour les Clés. Place au Jugement. Et c’est Brahim qui décide de se lancer face à Rouge pour le gain de la septième clé. Cependant, il doit d’abord effectuer le choix de son adversaire dans « la galerie des portraits » : Moundir ou Mister Boo. Il décide finalement d’affronter Moundir sur l’épreuve du Cabestan. Malheureusement, Brahim échoue et se retrouve contraint de faire un tour dans les prisons du fort.

Maintenant, l’heure est aux aventures…Et l’une d’elles sera une surprise durant la soirée. En attendant, direction le Zoo avec Cendrine ! Elle a peur et c’est raté. Pour le Looping, on retrouve Théo. Il obtient le premier indice : RESTAURANT. Au Train Fantôme, c’est Camille qui y va. Elle remporte l’indice : CHAMPAGNE. Pour Willy Rovelli, c’est Théo et Camille. C’est réussi, nouvel indice remporté : TIRE. Sylvie se retrouve face à Mégagaf. C’est très difficile et c’est raté !

Brahim doit se libérer de prison. Et c’est réussi ! Pour le Conseil, Cendrine, Patrice et Brahim sont appelés. Sandrine réussit son duel, Patrice rate le sien, et Brahim réussit.

Et les gains de la soirée s’élèvent à…

C’est l’heure du trésor. L’équipe ouvre les indices. Ils découvrent le mot code : BOUCHON. Olivier Minne va à la place de Patrice pour récolter les Boyards. Le verdict tombe : ils ont remporté 16.749 euros au profit de l’association Les bonnes fées.

Fort Boyard du 14 août, le replay

Si vous avez manqué ce 6me numéro de Fort Boyard ce samedi 20 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et rendez-vous dans trois semaines pour le prochain numéro !