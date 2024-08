Publicité





Grands Reportages du 31 août 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 31 août 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Du faux dans nos assiettes, un business rentable et risqué pour le consommateur »

Du vin espagnol présenté dans des bouteilles de Bordeaux, du thon dont la couleur a été modifiée pour paraître plus rouge, des cures minceur contenant des substances interdites, ou encore des fromages imitant des produits connus… Les faux aliments s’invitent de plus en plus souvent dans nos assiettes. Chaque année, la fraude alimentaire entraîne des pertes de 30 milliards d’euros pour l’industrie. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ceux qui luttent pour distinguer le vrai du faux. Qu’ils soient producteurs, chefs d’entreprise ou victimes, tous ont décidé de s’attaquer à ce fléau.

A 14h50 : « Défis XXL : la vie sur un fil »



C’est un véritable défi de vie pour eux… et ceux que nous allons suivre partagent une particularité : ils n’ont peur de rien, repoussent sans cesse les limites et accomplissent des exploits inédits ! Que ce soit nager avec des orques, traverser la baie du Mont-Saint-Michel sur un fil ou atterrir en avion sur l’un des plus hauts sommets des Alpes pour en redescendre avec de petites ailes, ces trois aventuriers de l’impossible, une femme et deux hommes, se préparent à relever un défi extraordinaire. Pendant plus d’un an, nous les avons suivis dans cette quête audacieuse.

