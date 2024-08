Ici tout commence spoilers : le concours, un retour, des mensonges, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 2 au 6 septembre 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 septembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le concours d’entrée à l’institut.







Le concours commence pour les futurs nouveaux élèves et c’est compliqué pour Zoé, qui doit faire avec ses soucis familiaux. Lionel se démène pour sa famille mais découvre les mensonges de son père, qui est criblé de dettes. Lionel se met en tête de trouver un travail en marge de ses études à l’institut.

Pendant ce temps, Eliott fait son grand retour à l’institut. Il va encadrer le concours d’entrée !



Quant à Claire, elle n’apprécie pas qu’Olivia installe son filleul, Sabri, chez elles. Et Gary fait face à un dilemme compliqué…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 septembre 2024

Lundi 2 septembre 2024 (épisode 993) : Zoé reçoit enfin des nouvelles de son père… A L’institut, Rose et Leroy sont en froid. Un détail vient pimenter les paris de Pénélope, Billie et Carla.

Mardi 3 septembre 2024 (épisode 994) : Lionel découvre qu’un mensonge en cache souvent un autre… A L’institut, Cléo veut se faire des amis. Leroy se met sur la piste d’un mystérieux voleur de figues.

Mercredi 4 septembre 2024 (épisode 995) : En plein concours, Zoé fait une découverte qui change tout… De son côté, Claire comprend que sa vie paisible est menacée. Entre Jim et Thibault, Tom voit trouble.

Jeudi 5 septembre 2024 (épisode 996) : Pour remonter la pente, Lionel fait appel aux talents de Sabri. En plein service, Cléo se fait rouler dans la farine. Jasmine doit gérer une urgence doudou !

Vendredi 6 septembre 2024 (épisode 997) : Gary fait face à un terrible dilemme… De son côté, Pénélope a misé sur les bons chevaux ! Claire tente un sauvetage culinaire.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 2 au 6 septembre 2024

