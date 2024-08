Ici tout commence : découvrez les élèves de la nouvelle promo 2024 ! (PHOTOS)

Publicité





Ici tout commence nouveaux personnages promo 2024/2025 – Qui dit rentrée dit nouvelle promo dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! L'Institut Auguste Armand va accueillir de nouveaux élèves et on vous propose dès maintenant de les découvrir.











Nouvelle saison à l’Institut Auguste Armand : des personnages hauts en couleur et des enjeux intenses !

La rentrée approche à grands pas à l’Institut Auguste Armand, mais avant cela, les aspirants chefs devront affronter le redoutable concours d’entrée. Cette année, une surprise de taille attend les candidats : après Hortense et Leroy l’an dernier, c’est un ancien élève de l’Institut qui est en charge de l’organisation du concours !

Malgré les défis personnels et les imprévus, les participants devront rester concentrés. Cette nouvelle promotion, riche en diversité et en personnalité, promet une saison palpitante, remplie de compétitions, de tensions, de révélations, d’émotions et bien sûr, de cuisine d’excellence !

10 nouveaux élèves

Matteo (Louis Bouquet)

Matteo, un beau garçon sportif et plein d’humour, est le propriétaire du restaurant Chez Léonine, hérité de sa grand-mère. Attaché aux traditions et à l’âme du restaurant, il a grandi en aidant sa grand-mère. Bien qu’il ait un CAP de cuisine, Matteo n’a jamais été un grand cuisinier et souffre d’un complexe d’infériorité. Après un stage d’été avec Lionel et Solal, il est prêt à affronter le concours d’entrée. Matteo est en couple avec Jude, qui l’a aidé à accepter son homosexualité.



Thelma (Elyorissa)

Thelma, fille d’un richissime propriétaire d’une chaîne d’hôtels, est une véritable tornade pétillante et rock’n’roll. Bien qu’elle soit issue d’une famille aisée, elle se montre bienveillante et généreuse. Derrière son énergie débordante, Thelma cache un profond mal-être. Au contact des autres élèves, elle découvre une passion pour la cuisine et rêve désormais de réussir le concours pour intégrer l’Institut.

Quentin (Tristan Bowles)

Quentin, un autodidacte de la cuisine, a appris l’art culinaire au Japon. Droit, intègre et tourmenté, il cache un passé douloureux lié à la perte de ses parents. Il rejoint l’Institut principalement pour renouer avec sa sœur Maya et décide de passer le concours du Master pour rester près d’elle. Bien qu’il soit talentueux, Quentin a besoin d’une formation plus classique pour maîtriser la gastronomie française.

Zoé (Maïa Bringue)

Zoé, sœur de Lionel, est une jeune fille solaire et pleine de vie. Après la mort de leur mère et la dépression de leur père, elle a pris en charge sa famille, au point de passer ses besoins après ceux des autres. Bien qu’elle ait raté son bac, elle est déterminée à rejoindre l’Institut. Inspirée par son frère, elle a découvert sa passion pour la cuisine lors du stage d’été.

Gary (Louis Ould Yaou)

Gary, un garçon charmant et lumineux, cache un lourd secret : il est atteint d’une maladie génétique rare. Conscient de la fragilité de la vie, il vit chaque jour pleinement, refusant de s’engager en amour. Amoureux de la cuisine, qu’il voit comme une fête et un partage, il devra prouver sa place à l’Institut face à une approche plus stricte de la discipline.

Milan (Gabriel Réhsé)

Milan, ancien dealer et rival d’Enzo, sort de prison avec l’intention de lui faire vivre un enfer. Passionné de cuisine depuis son enfance, Milan a perfectionné ses compétences culinaires en prison. Bien qu’il soit doué, il lutte pour accepter l’autorité à l’Institut et doit surmonter ses lacunes techniques pour réussir.

Sabri (Mehdi Oumerabet)

Sabri, ancien champion d’e-sport, est le plus jeune candidat de la nouvelle promotion. Après un accident qui lui a fait perdre en dextérité, il se tourne vers sa passion pour la cuisine. Bien qu’il ait du mal à se faire des amis à cause de son côté asocial, Sabri est extrêmement doué et déterminé à prouver sa valeur.

Gaspard (Maxym Anciaux)

Gaspard, provocateur et arrogant, fait sensation dès son arrivée à l’Institut. Doté d’une solide culture en haute gastronomie française, il se distingue par son expertise culinaire. Bien qu’il soit sûr de lui, son attitude irrévérencieuse et son goût pour la provocation ne manqueront pas de créer des tensions.

Coline (Talina Boyaci)

Coline, passionnée de cuisine, passe le concours à l’insu de sa mère, qui s’oppose à cette voie. Son style de cuisine est simple et accessible, mais elle a du mal avec le visuel de ses plats. Coline s’entend bien avec tout le monde, sauf Gaspard, qui ne rate jamais une occasion de se moquer d’elle.

Emi (Loryn Nounay)

Emi, fille du célèbre Chef Isao Tanaka, vient à l’Institut pour perfectionner ses compétences et reprendre le restaurant de son père, avec l’objectif de récupérer la troisième étoile perdue. Rebelle et déterminée, Emi ne cherche pas à se faire des amis, mais à devenir la meilleure. Cependant, un motif plus sombre la pousse également à intégrer l’Institut, en lien avec la tragédie qui a frappé son père.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+