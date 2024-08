Les Cinquante : lancement de la saison 3 le 2 septembre, le casting complet

Publicité





Les Cinquante saison 2, lancement le 2 septembre 2024 – W9 va lancer la saison 3 de son émission de télé-réalité, « Les Cinquante« , le lundi 2 septembre à 19h50. A suivre au rythme d’un épisode par soir du lundi au vendredi.





Le Lion est de retour, plus décidé que jamais à se divertir et à pousser les joueurs dans leurs ultimes retranchements ! Cette année, la seule règle est qu’il n’y a pas de règle ! C’est officiel, le Lion a très envie de se divertir et plus que jamais, pour être l’Élu, les Cinquante devront être prêts à tout, à chaque instant !







Le Lion est de retour et il n’a plus de limite

Pour cette troisième édition, le titre d’Élu ne se gagnera pas sans effort, et tous les moyens seront bons ! Les 50 participants devront se battre sans relâche pour permettre à l’un de leurs followers, membre de leur club de soutien sur l’application « Les cinquante », de remporter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros. Car un seul d’entre eux sera l’Élu !

Chaque jour, pour préserver leur place dans le jeu et garder l’espoir de devenir l’Élu, les Cinquante s’affronteront dans l’arène pour éviter l’élimination. À l’issue de chaque épreuve, le sort des perdants sera entre les mains des vainqueurs, qui décideront seuls de leur sort : qui restera et qui partira ?



Le jeu s’annonce impitoyable, et il ne sera pas terminé tant qu’il restera un joueur en lice. À tous les participants, le jeu commence maintenant… à moins que le Lion ne leur ait réservé quelques surprises !

Quoi qu’il arrive, même face au pire, les Cinquante ne devront jamais baisser les bras ! Cette année, le Lion n’a plus de limites et pourrait bien se montrer taquin. Avec l’aide de ses fidèles amis les animaux, il défiera chaque jour les joueurs pour leur permettre d’augmenter la cagnotte.

Attention, cette année, la famille du Lion s’agrandit, promettant des surprises inattendues aux participants ! Leurs nerfs seront mis à rude épreuve. Devenir l’Élu n’a jamais été aussi difficile : la victoire se mérite, se gagne, se vole, et parfois même se négocie !

Seront-ils capables de faire preuve de suffisamment de générosité et de détermination pour leurs followers ? Alors que les alliances se forment dans le château, et que manipulation et suspicion règnent, qui sera l’Élu ?

Une surprise dès l’arrivée des candidats

La première surprise du Lion ne tardera pas à se dévoiler ! Dès leur arrivée, les joueurs découvriront que cette année, ils ne sont pas 50, mais bien 51 à avoir été conviés au château. Le jeu ne pourra commencer qu’une fois que le nombre de joueurs sera réduit à 50, ce qui signifie que l’heure du départ a déjà sonné pour l’un d’entre eux… Mais qui sera le premier à partir ?

Pour le déterminer, le Lion a préparé l’une de ses ruses légendaires. Les 51 joueurs vont s’affronter dès le début dans l’arène, dans un grand jeu où un seul d’entre eux sortira vainqueur. Ce premier vainqueur obtiendra un pouvoir ultime, faisant de lui ou d’elle la personne la plus convoitée du château. Ce pouvoir lui permettra de choisir qui, parmi les 50 perdants, devra quitter le château immédiatement !

Ce pouvoir exceptionnel restera entre les mains du gagnant tant qu’il ou elle restera dans la compétition. En effet, à l’issue de chaque épreuve dans l’arène, si le détenteur de ce pouvoir fait partie des vainqueurs, il aura le destin des perdants entre ses mains et devra décider seul de l’élimination définitive de l’un d’entre eux, avant même la cérémonie des votes.

Le joueur désigné sera éliminé sur-le-champ, sans aucune possibilité d’être sauvé par les autres. Ce pouvoir enviable fera de son détenteur la personne la plus recherchée pour obtenir des faveurs, mais aussi celle que tous voudront éliminer au plus vite !

Amélie de retour

Pour la première fois, le Lion a intégré Amélie à son équipe et lui a confié une mission de la plus haute importance : plusieurs fois au cours de la compétition, elle aura la responsabilité d’offrir une seconde chance aux joueurs éliminés lors de la cérémonie des votes. Les joueurs éliminés seront discrètement conduits dans la salle de la seconde chance, où Amélie, accompagnée de ses nouveaux alliés, les animaux blancs, les attendra. Là, ils seront soumis à une épreuve, et seul le meilleur d’entre eux pourra obtenir cette seconde chance, orchestrée par le Lion. Cette opportunité, loin d’être un cadeau facile, devra être méritée et viendra bouleverser les stratégies en cours ainsi que la dynamique du château !

Les Cinquante saison 3, le casting

Au casting cette année, des habitués des Cinquante : Nicolas, Stéphane, Julie, Simon, Maissane, Fred, Alex, Jade, etc. Mais aussi des nouveaux comme Jean-Pascal et Patrice de la saison 1 de la Star Academy, ou encore Valentin de « Love Island ».







Pour suivre Les Cinquantes, rendez-vous le lundi 2 septembre à 19h50 sur W9 !