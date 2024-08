Ici tout commence du 12 août : Enzo et Vic se font griller par... (résumé + vidéo épisode 978 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 978 – Après deux semaines de pause, c’est le jour de la reprise pour votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que ça va se corser pour Enzo et Vic !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 août 2024 – résumé de l’épisode 978

Pour Enzo et Vic, rien ne va plus ! Ils sont partis de la soirée des talents sans prévenir personne après que Vic ait tué quelqu’un. Résultat, Leroy leur en veut de ne pas avoir joué le jeu et Billie et Tom leur reprochent de les avoir abandonnés sur place ! Billie ne comprend pas car en plus ils les ont ghosté pendant tout le week-end… Et alors que les gendarmes débarquent à l’institut, Vic panique car ils ont laissé la veste d’Enzo pleine de sang dans sa voiture. Quand Enzo s’en débarrasse dans une poubelle, Billie l’a suivi et est sous le choc…

Quant à Cléo, elle choisit de se donner une nouvelle opportunité pour son avenir : elle veut passer le concours d’entrée de l’institut ! En revanche, Thelma et Solal semblent ne pas être sur la même longueur d’onde… Solal n’a pas eu le courage de dire la vérité à Thelma et la jeune femme est finalement ravie d’être en couple libre !



Ici tout commence du 12 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.