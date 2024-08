Ici tout commence du 14 août : Enzo démasqué par les gendarmes ! (résumé + vidéo épisode 980 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 980 – Enzo va se faire démasquer par la gendarmerie ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, malgré ses mensonges, ils vont faire le lien avec Milan et Enzo, et découvrir sa véritable identité !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 14 août 2024 – résumé de l’épisode 980

Maintenant que Billie et Tom sont informés, la pression diminue… légèrement. Tom ressent un malaise d’avoir menti à la police et nourrit du ressentiment envers Vic, Enzo, et surtout Billie. Combien de temps pourra-t-il garder le secret ? De son côté, la gendarmerie enquête et comprend qu’Enzo est lié à Milan et qu’il s’appelle en réalité Joseph ! Milan est toujours porté disparu et Enzo doit avouer qu’il le connait…

Troublée, Vic fait une grave erreur pendant le service du restaurant éphémère. Un client finit à l’hôpital ! Pendant ce temps là, Mattéo annonce à Jude qu’il va se présenter au concours de l’institut. Quant à Anaïs, la journée s’annonce difficile, c’est le triste anniversaire de la mort de son frère.



Ici tout commence du 14 août 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.