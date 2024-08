Ici tout commence spoiler : Enzo face à une terrible nouvelle !... (vidéo épisode du 16 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo va apprendre une terrible nouvelle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Enzo se met la pression à cause de Delobel et Teyssier, il veut faire un service parfait au restaurant éphémère… Il peut perdre la co-direction du master !











Mais une très mauvaise surprise attend Enzo… Il a été saboté ! Jude lui explique que le cadenas du frigo a été forcé et il a été ouvert et les poissons sont fichus ! Enzo va devoir improviser, il est en panique et avec Vic, ils pensent que c’est un coup de Milan…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 982 du 16 août 2024, Enzo se fait saboter



