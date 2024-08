Ici tout commence du 26 août : Jude hospitalisé et mal (résumé + vidéo épisode 988 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 août 2024, résumé et vidéo extrait épisode 988 – Anaïs est très remontée contre Milan ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe du Double A ne tolère pas la violence dont il a fait preuve la veille !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 26 août 2024 – résumé de l’épisode 988

Mattéo veille au chevet de Jude, qui est hospitalisé. Après une violente agression, Jude est non seulement épuisé physiquement, mais il subit aussi un profond stress post-traumatique… Il s’est vraiment cru mourir dans ce parc et il avoue à Mattéo qu’il n’arrive pas à dormir, il sursaute au moindre bruit ! Le gendarme vient interroger Jude une nouvelle fois mais il ne se souvient de rien. Mattéo accuse Milan, qui avait menacé Jude le même jour. Il est certain que c’est lui !

Souleymane et Jim ont l’impression d’être négligés par leurs copines, tandis que Solal fait face à l’hostilité de ses stagiaires.



Ici tout commence du 26 août 2024 – extrait vidéo

