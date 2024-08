Plus Belle La Vie du 26 août 2024 : Jean-Paul pardonne Léa, Thomas remonté (résumé + extrait vidéo épisode 155 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 26 août 2024 – résumé de l’épisode 155

Gabriel s’occupe de Thomas au cabinet et s’excuse encore pour tout ce qu’il a fait. Thomas lui rappelle qu’il lui ment depuis des mois et passe tout son temps dans les salles de jeux. Il a même vendu le bateau de Roland ! Thomas ne comprend pas comment Gabriel a pu faire cela. Gabriel promet de trouver une solution pour le racheter. Thomas lui demande s’il a longtemps hésité avant d’imiter sa signature… Les larmes aux yeux, il lui dit à quel point il est déçu. Gabriel assure qu’il va se soigner et rembourser ses dettes, mais Thomas lui rétorque que cela ne servira à rien car il a perdu toute confiance.

Thomas se rend au commissariat pour répondre aux questions de Patrick et Ariane. Ils l’informent que la fille de Rossi a engagé Ulysse Kepler comme avocat, et que juridiquement, la photo ne prouve pas que Rossi a tiré sur lui. Thomas ne se rappelle pas s’être disputé avec Rossi et ses souvenirs restent flous. Thomas retrouve ensuite Barbara au Mistral. Elle lui confie qu’elle aurait voulu revenir de vacances au moment du drame et le regrette. Thomas lui explique qu’il a retrouvé la mémoire et que cela est douloureux. Barbara a appris par Kilian ce qu’a fait Gabriel, mais Thomas préfère ne pas en parler…



Ariane montre à Patrick les fadettes de Rossi et révèle que Garrec et Rossi se disputaient par SMS. Il semble que Rossi devait de l’argent à Garrec. Ariane pense que Rossi a voulu tuer Garrec, mais que Thomas a pris la balle à sa place. Pendant ce temps là, Gabriel appelle Thomas et lui propose de dîner dans un restaurant italien. Thomas préfère rester seul. Gabriel lui dit qu’il l’aime, mais Thomas raccroche sans un mot. Désemparé, Gabriel retourne dans le cercle de jeux…

Apolline est avec Ulysse et ne comprend pas pourquoi il a accepté de défendre Mario Rossi, estimant que l’affaire est perdue d’avance. Mais Ulysse lui rétorque que la photo ne le montre pas en train de tirer et lui demande de penser comme une avocate, non comme une policière. Malgré tout, Apolline reste convaincue de la culpabilité de Rossi, tandis qu’Ulysse est déterminé à prouver que cette photo n’est pas une preuve suffisante.

Léa a préparé le petit déjeuner pour Jean-Paul, mais il entend Babeth dire que ce n’est pas bon pour lui. Il s’en va sans y toucher. Babeth confie à Léa que Jean-Paul a été insupportable tout le week-end, mais Léa, compréhensive, souhaite le rassurer. Au commissariat, Patrick demande à Jean-Paul de cesser de faire la tête et lui assure qu’il ne devrait pas douter de l’amour de Léa, estimant qu’Ulysse n’est pas son genre. À ce moment-là, Ulysse passe par le commissariat. Jean-Paul demande ensuite à Ariane si les collègues parlent de lui. Elle le rassure en disant que non, ajoutant que ce n’était qu’un simple bisou, pour elle, ce n’est pas tromper. Cependant, Jean-Paul continue de se poser des questions, notamment à cause de leur différence d’âge. En voyant Ulysse, Ariane confesse qu’elle ne dirait pas non.

Au Mistral, Léa regarde avec nostalgie des photos d’elle et Jean-Paul. Ce dernier la rejoint avec une tartelette au citron qu’il a achetée à la pâtisserie. Il s’excuse pour son comportement des derniers jours et ils évoquent ensemble leurs débuts.

Yolande revient de sa séance de natation, et Mirta lui reproche le prix de ses palmes. Elle la questionne aussi sur une dépense de 100 euros. Yolande refuse de dire à quoi cela correspond, mais Mirta lui rappelle que c’est elle qui lui a demandé de gérer ses comptes. Finalement, Yolande avoue qu’il s’agit d’une surprise pour l’anniversaire de Mirta, et elle l’encourage à faire semblant d’être surprise. Jules arrive en trombe pour annoncer que la buanderie est inondée !

