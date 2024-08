Ici tout commence : Fabian Wolfrom (Louis) va-t-il revenir ? Réponse !

Publicité





Alors que votre série « Ici tout commence » est encore déprogrammée cette semaine et sera de retour lundi prochain, le personnage de Louis Guinot reviendra-t-il ? Un an après son départ de la série de TF1, Fabian Wolfrom, qui incarnait Louis depuis le lancement de la série, a répondu dans une interview pour Allociné.











« La réalité, c’est que ça me démangeait physiquement et psychologiquement d’aller voir ailleurs. Mais je garde un respect sincère et profond pour mes camarades. Autant pour les comédiens qu’ils sont – car je sais comment ils travaillent – que pour les techniciens, qui sont des machines de guerre » a expliqué l’acteur.

Et si dans « Ici tout commence », Claire parle depuis des mois de faire revenir son fils Louis, ça n’arrivera pas puisqu’aucun retour de l’acteur n’est prévu !

« Je tourne actuellement une série assez prestigieuse prévue pour 2025 (…) Puis je vais partir faire un film cet été en Asie, avant d’enchaîner avec un autre en Bourgogne et, enfin, un film de guerre qui devrait démarrer en 2025 et, là, je suis très content » a confié Fabian Wolfrom.



La page semble tournée pour l’acteur et le personnage de Louis est désormais de l’histoire ancienne.

