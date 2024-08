Un Si Grand Soleil du 21 août : Alain s’effondre en plein mariage ! (résumé et vidéo épisode 1452 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1452 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 21 août 2024.





Elisabeth et Alain se préparent pour le mariage, Alain est tendu et stressé. Il explique être stressé à cause de Laurine, il a peur qu’elle leur pourrisse leur journée… Elisabeth lui assure que tout est sous contrôle. Pendant ce temps là, Catherine se prépare avec Boris. Laurine fait la tête et part sans un mot. Boris s’inquiète, Catherine pense que ça va s’arranger. Boris pense qu’ils ne devraient pas aller au mariage, mais Catherine insiste.

Charles est au parloir avec Eliott, il lui dit qu’il est allé boire un verre avec Rebecca. Et elle lui a fait comprendre qu’elle était célibataire. Eliott pense que quand c’est réciproque on le sent. Eliott est content pour lui mais ça reste sa boss, si ça tourne mal il perdra tout. Il lui recommande de faire attention. Charles l’interroge sur sa sortie, Eliott a hâte et lui parle de la voiture qu’il doit lui trouver pour être VTC.



Levars est en forêt, il a décidé de payer la rançon pour récupérer Titus. Laetitia pense que c’est une mauvaise idée mais Levars est déterminé. Et il récupère bien Titus ! Il l’emmène au cabinet pour que Charles vérifie que tout va bien. Il parle de la saillie du week-end et Rebecca lui conseille de porter plainte mais il refuse.

C’est l’heure du mariage d’Alain et Elisabeth. Ils se disent oui, Flore et Tiago sont émus. Janet et Clément sont là aussi, tout comme Muriel, Boris et Catherine… Pendant la fête, Muriel vient parler à Boris. Il lui dit qu’il a compris et Muriel s’excuse. Boris lui dit que pour elle ce n’était pas qu’une envie, mais Muriel ne dit rien. Elle veut qu’ils gardent leur complicité au travail. Boris lui dit qu’il va essayer.

Alain remercie ses invités, Flore lui dit qu’elle est très heureuse pour eux. Alain est heureux de former une vraie famille. A la clinique vétérinaire, Rebecca dit que Levars la dégoûte. Ils sont avec un reptile et Charles n’est pas à l’aise. Charles lui propose un nouveau verre, elle ne peut pas mais lui propose un resto un autre soir.

A Midi Libre, la rédac chef parle à Marc d’une proposition d’article sur les kidnappings de chiens. Marc ne trouve pas ça intéressant… Elle lui demande d’arrêter de râler à chaque proposition d’article. Marc se plaint auprès de Léonore en faisant les courses, ça la fait rire. Elle pense qu’il exagère.

Catherine vient féliciter Alain et Elisabeth. Alain refuse de l’embrasser et s’éclipse. Mais Elisabeth est contente et lui dit que le reste est derrière eux. Boris présente Muriel à Catherine. Boris remarque que sa mère s’est tâchée sa veste… C’est ensuite l’heure du discours pour Alain. Après avoir prononcé quelques mots, Alain ne se sent pas bien. Il dit à Elisabeth qu’il l’aime et salue l’arrivée de sa fille dans sa vie. Alain est en nage et il s’effondre !

