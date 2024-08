Ici tout commence spoilers : un nouveau directeur, Vic au plus mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 août 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 12 au 16 août 2024 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine pour le retour de votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que les choses vont mal tourner pour Enzo et Vic après ce qui s’est passé à la soirée des jeunes talents…







Si Vic veut dire la vérité à la police, Enzo s’y oppose mais une enquête est ouverte. Billie va découvrir une partie de leur secret alors que pendant ce temps là, Solal est incapable d’être honnête avec Thelma suite à un malentendu.

Vic culpabilise et n’arrive pas à penser à autre chose, elle finit par faire une grave erreur… Et l’institut accueille un nouveau directeur : le chef Delobel ! Et Gary cache lui aussi un secret.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 août 2024

Lundi 12 août 2024 (épisode 978) : La tension monte d’un cran pour Vic et Enzo. De son côté, Cléo décide de donner une nouvelle chance à son avenir. Thelma et Solal ne sont visiblement pas sur la même longueur d’onde…

Mardi 13 août 2024 (épisode 979) : Le secret de Vic et Enzo est mis à mal… Thibault et Jim sont toujours liés par Jasmine. Solal a besoin d’aide pour faire perdurer son couple.

Mercredi 14 août 2024 (épisode 980) : Perturbée, Vic commet une grave erreur de service. Mattéo annonce une importante nouvelle à Jude. Pour Anaïs, la journée s’annonce douloureuse…

Jeudi 15 août 2024 (épisode 981) : L’institut accueille un nouveau directeur ! C’est l’amour à la plage pour Anaïs… De son côté, Gary aide Zoé à vaincre son indécision.

Vendredi 16 août 2024 (épisode 982) : Victimes d’un sabotage, Enzo et Vic ne sont pas au bout de leurs peines. Gary craint que son secret ne soit découvert à L’institut. Jim tente de se rapprocher de son frère…

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 12 au 16 août 2024

