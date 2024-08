50mn Inside du 10 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 10 août 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 10 août 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👩 A la Une – Pamela Anderson, comment le sex-symbol est-elle devenue un modèle affranchi ?

🎬 La Story – La bande à Fifi, les nouveaux bronzés ?

🎡 En Coulisses – Comment la foire du trône s’est-elle imposée comme la reine des fêtes foraines ?

👩🏻 Portrait – Florence Foresti

🎤 La Story – « Au bout de mes rêves », la promesse de Jean-Jacques Goldman

50mn Inside du 10 août 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🇺🇸 Dans le Secret – Ces Américaines qui veulent conquérir Paris, conte de fées ou désillusion ?

🌎 Le Document – All inclusive : le secret de vacances réussies ?



« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.