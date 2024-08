« King » : votre film inédit ce soir sur France 2 (18 août 2024)

Publicité





« King », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 18 août 2024, sur France 2. Un film réalisé par David Moreau, avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorleac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert et Artus.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« King » : l’histoire

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible…



Interprètes : casting

Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorleac’h, Thibault de Montalembert, Clémentine Baert et Artus

La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.

« King » c’est ce soir, dimanche 19 août 2024, dès 21h10 sur France 2.