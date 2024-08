« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 20 août : lancement de la nouvelle saison, découvrez les aventuriers

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite » du mardi 20 août 2024 – C'est le jour J pour la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Le programme phare de TF1 est de retour avec 24 aventuriers plus déterminés que jamais !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours depuis toutes ces années en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Une saison inédite de Koh-Lanta attend les téléspectateurs dès ce soir sur TF1 : plus d’aventuriers, plus de surprises, plus de risques d’élimination, et des retournements de situation en pagaille ! 22 nouveaux candidats ont quitté leur quotidien pour s’immerger dans l’aventure Koh-Lanta, sans savoir qu’ils seront rejoints par deux figures emblématiques : Frédéric, gagnant de « Koh-Lanta le Feu Sacré, » et Ugo, héros de « Koh-Lanta La Légende. » Ces experts viendront épauler les nouvelles tribus rouge et jaune.

Mais personne n’est préparé à la grande nouveauté de cette saison : la Tribu Maudite, une île hostile où les aventuriers risquent de se retrouver, mettant en péril leur place dans le jeu. Pour échapper à ce sort, ils devront trouver un Anito blanc, symbole de protection ancestrale, caché sur l’île. Qui saura se protéger des Anitos et réintégrer l’aventure ? Qui survivra à « Koh-Lanta, la Tribu Maudite » ? 24 candidats, mais un seul gagnant !



Découvrez les portraits des 12 femmes

– Cassandre, 23 ans, vient de Lyon. Elle est une toute jeune écrivaine, pétillante et épanouie.

– Cécile est une hôtesse de l’air qui ne passe pas inaperçue

– Cécile, maman de deux adolescentes, est épanouie dans sa vie de famille, mais a besoin de se lancer sans cesse de nouveaux défis. Depuis 3 ans, Cécile pratique le tir sportif.

– Charlotte, de Belgique, ne vit que pour les voyages, la boxe Thaï, et son métier de médiatrice éducative.

– Emmanuelle, 45 ans, est une maman divorcée, drôle, dynamique, et très proche de son adolescent de 16 ans.

– Lola, 25 ans, est kinésithérapeute du sport et préparatrice physique, elle est passionnée par les expériences extrêmes.

– Marie, 29 ans, a un métier à responsabilités, mariée, et déjà mère de 3 jeunes enfants

– Maud a eu une première vie de gymnaste de haut niveau et était remplaçante pour les JO de 2004. Elle vit sa deuxième vie, celle de maman de 2 enfants.

– Melissa, 35 ans du Var, est une maman au caractère bien trempé et directrice de supermarché

– Sarah, ancienne basketteuse et maman accomplie et déterminée, garde toujours le sourire et la bonne humeur malgré les difficultés.

– Sophia, coach sportif et réserviste dans la gendarmerie, se définit comme une combattante au mental d’acier

– Vanessa, a été première danseuse à l’Opéra de Bordeaux. Mère de 3 enfants et chef d’entreprise à la tête de deux écoles de danse, Vanessa veut prouver qu’une ballerine est avant tout une sportive de haut niveau.

Découvrez les 12 hommes

– Frédéric, le grand gagnant de l’édition de 2023, » Le Feu sacré »

– Ugo, le phénix de « Koh-Lanta la Légende » revient pour la 3ème fois

– Alexandre, jeune père de famille de 33 ans, ostéopathe, et joueur qui s’assume

– Ari, chef d’entreprise qui aime se lancer des défis et fait fructifier sa société d’événementiel depuis plus de 20 ans

– Fabrice, directeur de son propre centre équestre depuis 15 ans, il gère 160 cavaliers et plus de 60 chevaux dans l’Ardèche

– Gustin, jeune Suiss a une passion pour la nature. Maître-nageur depuis plusieurs années, Gustin est aussi à l’aise sur terre que dans l’eau.

– Ilyesse, 23 ans, est un aventurier dans l’âme. À côté de ses études d’ingénieur en électricité, il est toujours partant pour de nouvelles expériences.

– Jacques, est danseur et comédien. A l’âge de 9 ans, il a été victime d’un grave accident de voiture dans lequel son père a perdu la vie, et Jacques est longtemps resté blessé à la jambe. À force d’espoir et de détermination, Jacques a dépassé ce drame et est devenu un danseur apprécié dans les plus grands cabarets.

– Maxim, jeune livreur à vélo qui prévoit et anticipe tout. Passionné de survie, mais aussi solitaire et réservé, sa seule inquiétude est la vie en communauté.

– Michel, né en Belgique et issu d’une famille vietnamienne, il a reçu une éducation qu’il juge stricte et sévère.

– Nathanaël, né au Mali, a été abandonné à sa naissance et est arrivé en France à l’âge de 6 mois. Le jeune homme s’estime chanceux d’avoir été adopté par ses parents qu’il adore, et qui le lui rendent bien. Préparateur de commandes, il rêve de devenir steward et de voyager de par le monde ! Nathanaël veut participer à Koh-Lanta pour rendre fiers ses parents.

– Thibault, originaire de Corse, est agriculteur et passionné de pêche sous-marine, il rêve de manier le harpon avec brio pour nourrir sa tribu.