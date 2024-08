« Koh-Lanta : la tribu maudite » du 27 août : l’épisode 2, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : la tribu maudite », épisode 2 du mardi 27 août 2024 – Après l’élimination de Cécile chez les Jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 2 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Et ce soir, les aventuriers vont découvrir l’existence de la tribu maudite !





« Koh-Lanta : la tribu maudite », présentation de l’épisode 2

Coup de théâtre ce soir aux Philippines : les Rouges et les Jaunes vont découvrir la tribu maudite. Denis annonce que les deux femmes et les deux hommes qui ont perdu sur la première épreuve n’ont pas été éliminés et qu’ils se sont retrouvés sur une île particulièrement austère. Et c’est le choc quand ils apprennent que l’un de leurs membres pourrait s’y retrouver !

L’équipe perdante de l’épreuve de confort devra envoyer l’un des siens en duel contre un membre de la tribu maudite. Et celui qui aura trouvé dans la rivière un anito blanc, symbole de protection, pourra tenter de s’échapper de la tribu maudite !



Entre peur de la tribu maudite et conseil, Ugo guidera les Rouges malgré la faim qui tenaille et Frédéric conseillera les Jaunes malgré les premières tensions.

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 2 du 27 août