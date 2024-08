Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 27 août 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 2 du mardi 27 août 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après le premier conseil des Jaunes et l’élimination de Cécile, Frédéric compte bien remotiver ses troupes.





Au petit matin, Frédéric a préparé de la coco grillée pour nourrir ses équipiers, qui sont ravis. Chez les Rouges, on a faim aussi et on a préparé du manioc. Ils se font de belles portions, Ugo pense que c’est trop et qu’ils risquent de le regretter plus tard.







Le jeu de confort est annoncé, il s’agit du tout premier de l’aventure. Les deux tribus partent motivés tandis qu’un message arrive sur la tribu maudite : l’heure est venue de tenter de s’évader ! Ils doivent chercher un Anito blanc, celui qui le trouvera aura une chance d’intégrer l’aventure ! Ils sont déterminés et partent à la recherche de l’Anito. Et après plus d’une heure de recherche, c’est finalement Ilyesse qui trouve l’Anito blanc.

Place au jeu de confort. Denis Brogniart accueille les aventuriers et présente la récompense : le kit de pêche. Et il s’agit de faire le feu avant d’embraser une vasque. Tirage au sort chez les Rouges, Cassandre ne peut pas participer. Les Rouges sont plus coordonnés et en avance. Mais les Jaunes les rattrapent ! Et c’est finalement une nouvelle victoire des Rouges !



Denis annonce un gros rebondissement aux aventuriers : la défaite d’aujourd’hui est plus importante car l’un des jaunes va disputer un duel ! Ils découvrent qu’Ilyesse arrive. Denis annonce que les 2 femmes et les 2 hommes éliminés sur la première épreuve constituent la tribu maudite. Et ils se sont affrontés, Ilyesse a trouvé l’Anito et peut disputer le duel. S’il gagne, il deviendra Jaune et le Jaune qui aura perdu rejoindra la tribu maudite ! Denis annonce qu’il y aura un duel après chaque jeu de confort. Et le gagnant de chaque duel repartira avec un collier d’immunité valable jusqu’à la réunification.

Les Jaunes doivent voter, un par un, pour désigner celui qui ira en duel face à Ilyesse. Avec 7 votes contre elle, Emmanuelle est désignée. Pendant ce temps là, les Rouges sont ravis d’avoir le kit de pêche. Et ils vont directement l’utiliser !

Chez les Jaunes, Frédéric se sent en danger et il décide de conclure une alliance avec Lola, Jacques, Charlotte et Sofia.

Place au duel entre Emmanuelle et Ilyes. Il s’agit de se mettre en équilibre sur une planche et d’empiler des pièces. Et c’est Ilyes qui remporte le duel ! Il gagne sa place chez les Jaunes alors qu’Emmanuelle va rejoindre la tribu maudite. Ilyes est plus heureux que jamais en arrivant dans le camps jaune, et il est bien accueilli.

Sur l’île de la tribu maudite, on essaie de faire le feu. Mais Mélissa et Vanessa se disputent violemment ! Un énorme clash éclate.

Les Rouges ont faim et commencent déjà à regretter d’avoir mangé trop vite le manioc. Ils cherchent de la nourriture mais ne trouvent pas grand chose. Ils décident de faire beaucoup plus attention.

Place à l’épreuve d’immunité. Denis informe les Rouges du résultat du duel. L’épreuve est un grand classique de Koh-Lanta : les catapultes ! Tirage au sort chez les Rouges : Cassandre et Sarah ne participent pas. C’est très serré durant toute l’épreuve ! Et c’est finalement une victoire des Jaunes ! Les Rouges vont donc devoir affronter leur premier conseil de l’aventure.

De retour sur le camps, les Jaunes trouvent du manioc. Mais un orage menace et il faut s’organiser. Il pleut fort sur les deux camps, qui doivent protéger le feu. Après la pluie, les Rouges parlent stratégie à l’approche du conseil. Et même Ugo se lance dans des stratégies. Marie a peur et cherche un collier d’immunité.

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du second conseil de la saison, le premier pour les Rouges. Marie et Ari sont en danger. C’est finalement Ari qui est éliminé !

C'est l'heure du second conseil de la saison, le premier pour les Rouges. Marie et Ari sont en danger. C'est finalement Ari qui est éliminé !