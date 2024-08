Demain Nous Appartient spoiler : Roxane fait une découverte choc (vidéo épisode du 30 août)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va faire une découverte choc dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Roxane fait son footing en bord de mer, elle tombe sur Violette et Jordan entrain de s’embrasser !











Roxane grille Violette et Jordan

Violette et Jordan parlent de leur crainte que Jack les démasque et qu’il parle à Damien quand Roxane débarque. Elle fait son footing et les découvre entrain de s’embrasser ! Roxane est très heureuse pour eux mais Violette et Jordan lui expliquent qu’ils ne veulent pas que Damien l’apprenne… Roxane promet de ne rien dire. Mais réussira-t-elle vraiment à garder ce secret ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1760 du 30 août 2024 : Roxane découvre la vérité sur Violette et Jordan

