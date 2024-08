« Largo Winch » : le film avec Tomer Sisley ce soir sur TMC (5 août 2024)

Publicité





« Largo Winch », c’est le film rediffusé ce lundi 5 août 2024 sur TF1. Un film réalisé par Jérôme Salle avec Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, ou encore Miki Manojlovic. L’occasion de se replonger dans les débuts de l’univers de Largo Winch alors que le troisième volet est sorti en salles mercredi dernier.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de TF1+.







« Largo Winch » : histoire, résumé

Nerio Winch, un milliardaire, est retrouvé mort, noyé. Sa disparition subite suscite des soupçons, car il était le fondateur et principal actionnaire du puissant Groupe W. Qui héritera de cet empire, alors que Nerio n’avait pas de famille connue ? En réalité, la victime cachait un secret : il avait un fils, Largo, qu’il avait adopté près de trente ans plus tôt dans un orphelinat bosniaque. Malheureusement, le jeune héritier vient d’être emprisonné en Amazonie, accusé de trafic de drogue, bien qu’il clame son innocence. Et si le meurtre de Nerio et l’incarcération de Largo étaient liés ? Qui cherche à s’emparer de l’empire Winch ?



Casting

Avec : Tomer Sisley (Largo Winch), Kristin Scott Thomas (Ann Ferguson), Miki Manojlovic (Nerio Winch), Gilbert Melki (Freddy), Mélanie Thierry (Lea / Naomi), Anne Consigny (Hannah), Karel Roden (Mikhail Korsky), Steven Waddington (Stephan Marcus), Rasha Bukvic (Goran), Benjamin Siksou (Largo Winch adolescent)

