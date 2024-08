Arnaques du 5 août : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 5 août 2024 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Arnaques du 5 août 2024 : sujets et reportages de ce soir

Voisins : vont-ils se mettre d’accord ?

Il y a 15 ans, Gaëlle s’est installée dans un petit village de 10 maisons et 70 habitants dans le Cantal, espérant y trouver la tranquillité. Mais depuis son arrivée, une guerre quotidienne fait rage avec son voisin : il a érigé des palissades devant ses fenêtres et installé des caméras pour la surveiller, déclenchant une avalanche d’insultes.

Chez Isabelle, l’ambiance est également explosive. À la tête d’une véritable ménagerie comprenant cinquante poules, un chien, deux canards, et trois ânes, elle exaspère ses voisins Michel et Patricia, qui en ont assez de voir ces animaux envahir leur terrain. En réponse, Isabelle a installé une clôture qui empiète sur le terrain de ses voisins, aggravant les tensions et les insultes quotidiennes.



Ma locataire a saccagé ma maison

Près de Toulouse, Patty et Fabien pensaient avoir trouvé la locataire idéale, jusqu’à son départ. Ils ont découvert sol et murs couverts de crottes de chiens.

Mon propriétaire est un arnaqueur

Cyril, propriétaire d’une grande maison divisée en quatre appartements, est en conflit avec ses locataires qui refusent de payer leur loyer et de partir. Ces derniers affirment que Cyril a rédigé des baux frauduleux.

Confrontation avec mes squatteurs

Marie et Maurice luttent pour leur grand-père de 88 ans, dont la maison est squattée depuis un mois. Pourtant, ce logement est essentiel pour financer sa maison de retraite.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, lundi 29 juillet dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.