L’art du crime du 6 août 2024 : vos épisodes ce soir sur France 5

L’art du crime du 6 août 2024 – Ce mardi soir à la télé, France 5 rediffuse des épisodes de la série « L’art du crime ». Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes de la saison 1.





A suivre dès 20h45 sur la chaîne, ou sur FranceTV pour le replay.







L’art du crime du 6 août 2024 : votre épisode

Saison 1 épisode 5 « Une oeuvre au noir » partie 1 : Delphine, historienne de l’art, s’effondre lors d’une visite au Musée du Louvre où des experts examinent l’état de détérioration du célèbre tableau « Le Radeau de la Méduse » de Théodore Géricault. Elle meurt avant l’arrivée des secours, le regard fixé sur la toile monumentale. Antoine, tout juste divorcé, reçoit le dossier de l’affaire. Pendant ce temps, Florence Chassagne achève une séance de psychothérapie, affirmant avoir enfin surmonté toutes ses phobies. Antoine la conduit au Louvre pour recueillir les premiers indices et témoignages. Florence connaissait la victime, qui est décédée d’un empoisonnement…

Saison 1 épisode 6 « Une oeuvre au noir » partie 2 : Florence Chassagne réussit à établir un lien entre une série de meurtres et d’agressions et les « Monomanes » de Géricault, ce qui la mène à suspecter Emilie Bazin, une jeune femme fascinée de manière morbide par le maître de la peinture. Cependant, en garde à vue, Emilie ne correspond pas au profil d’une meurtrière en série. Se pourrait-il qu’on ait voulu faire croire à une série de meurtres ? Et si seul le premier meurtre avait véritablement un sens ?



« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 5.