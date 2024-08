L’Humour à la Plage : TF1 dévoile la date de diffusion du festival de Kev Adams

Publicité





TF1 a dévoilé cette semaine la date de diffusion du festival d’humour de Kev Adams, « L’Humour à la Plage », capté début juillet à à Juan-les-Pins. C’est donc le vendredi 23 août 2024 à 21h10 que vous pourrez découvrir la première édition de ce gala d’humour.











Kev Adams réalise son rêve d’enfance et vous invite à la première édition de « L’Humour à la Plage », un gala d’humour inédit. Organisé à Juan-les-Pins, sa ville de cœur, le festival a rencontré un véritable succès.

L’humour à la plage : un cadre idyllique en bord de mer

Au cœur de la Riviera française, la pinède de Juan-les-Pins, renommée pour son festival de Jazz, s’est transformée cet été en une scène animée dédiée à l’humour pour cet événement unique. Sous les pins, face à la mer, le cadre offre une atmosphère chaleureuse et singulière, idéale pour partager des moments de rire.

Une programmation de prestige

Pour cette première édition de « L’Humour à la Plage », Kev Adams a réuni les plus grands noms de l’humour. Des performances inédites et des moments inoubliables ont été offerts par Franck Dubosc, Nawell Madani, Jarry, Booder, Chantal Ladesou, Hakim Jemili, Laurie Péret, David Voinson, Ilyes Djadel, Mado La Niçoise, Thomas Deseur, Philippe Caverivière, Caroline Vigneaux, Jérémy Nadeau, Samuel Bambi, et un clin d’œil de Denis Brogniart.



Une soirée d’humour pour tous

Pensé pour rassembler toutes les générations, le gala « L’Humour à la Plage » se savoure aussi bien en famille qu’entre amis. Kev Adams y rend hommage à ses grands-parents avec des interventions touchantes de sa grand-mère, ajoutant une dimension personnelle et émotive à cette soirée d’exception.

Un spectacle inoubliable

Au programme : des sketchs inédits, un décor somptueux, des duos surprenants, de la danse, de la musique, des happenings, des invités-surprises et un final grandiose, le tout face à la mer pour prolonger l’été en beauté.

Une première édition à ne pas manquer !