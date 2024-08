N’oubliez pas les paroles du 21 août : Coline se rapproche des masters

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 21 août 2024, 29 victoires pour Coline – Coline va-t-elle finir par intégrer les masters dans jeu quotidien musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles » ? La maestro a signé deux nouvelles victoires ce mercredi soir et se rapprochement doucement mais surement des masters !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mercredi 21 août, 29 victoires pour Coline

Dans le détails ce mercredi soir, Coline a remporté 1.000 euros sur la première émission, et encore 1.000 euros sur la seconde. Coline totalise ainsi 122.000 euros de gains en 29 victoires. Elle n’est plus qu’à 56.000 euros d’intégrer les masters et ça pourrait être fait dans quelques jours !

N’oubliez pas les paroles du 21 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.