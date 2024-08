Un Si Grand Soleil du 22 août : Alain entre la vie et la mort (résumé et vidéo épisode 1453 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1453 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 21 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain est transporté d’urgence à l’hôpital, Elisabeth est effondrée alors qu’Evan le prend en charge. Janet le briefe. Au bout de 3h, ElLisabeth, Flore et Tiago n’ont toujours aucune nouvelle. Evan les rejoint, son coeur bat toujours trop vite. Il ne sait pas encore ce qu’il a, il attend les résultats des examens.

Le lendemain, Hugo emmène Sabine en voiture. Il lui assure qu’avec son père ils sont repartis sur de bonnes bases. Sabine aime bien la musique qu’il écoute mais Hugo lui explique que c’est en rapport avec une enquête sur un tueur en série… Ça refroidit Sabine, qui coupe la musique.



Elisabeth parle avec Flore, elle culpabilise de l’avoir trop laissé gérer le mariage. Flore lui assure qu’Alain n’était pas stressé, il était heureux et elle n’a rien à se reprocher. Elisabeth pleure, elle ne peut pas vivre sans lui.

Catherine raconte à Laurine le malaise d’Alain. Laurine s’inquiète pour Alain, mais Catherine semble se réjouir… Elle ne comprend pas et pensait que ça ferait plaisir à Laurine. Laurine ne comprend pas, elle n’a jamais voulu de mal à Alain, qui est un très bon médecin et avec qui elle travaille tous les jours. Catherine dit qu’elle plaint Elisabeth…

Au commissariat, Hugo fait écouter à Yann la fameuse musique. C’est un groupe ultra confidentiel, il pense toujours que les deux meurtres sont liés mais Yann n’est toujours pas convaincu. Il veut accéder au dossier d’enquête d’Avignon, il veut que Yann l’aide à convaincre Becker. Yann note que ce qui est vrai, c’est que les deux victimes étaient sur une appli de rencontre.

Janet donne des nouvelles à Clément, l’état d’Alain est toujours très préoccupant. Hugo et Yann viennent lui parler du cas d’Avignon qui est similaire au leur. Ils veulent avoir accès au dossier, Becker comprend et va appeler le procureur.

A l’hôpital, Elisabeth voit Laurine passer et lui ordonne de ne pas s’approcher d’Alain. Elle l’insulte quand Janet intervient. Elisabeth demande à ce qu’elle n’ait pas le droit d’approcher Alain. Dans le bureau de Janet, Elisabeth explique que Laurine se venge d’elle à travers Alain. Elle pense qu’elle est folle. Janet rappelle que Laurine est médecin, son rôle est de sauver des vies. Janet assure quand même à Elisabeth que Laurine ne s’occupera pas de lui. Elisabeth s’excuse de s’être emportée.

Boris parle du malaise d’Alain chez L Cosmétiques. Muriel arrive, elle n’a pas de nouvelles à part les problèmes cardiaques. Muriel n’a pas dormi de la nuit mais préfère travailler. A l’hôpital, Laurine envoie balader le personnel inquiet pour Alain…

Yann et Hugo repartent du basket. Hugo est encore en boucle sur le boulot. Pendant ce temps là, Evan rentre alors que Chloé s’est endormie sur le canapé. Il s’excuse de rentrer tard, il a eu une grosse journée et l’état d’Alain ne s’améliore pas. Evan lui dit qu’elle peut aller se coucher, il en profite pour se connecter sur une appli de rencontres…

Flore et Tiago ramènent des sandwichs mais Elisabeth n’a pas faim. Janet arrive et annonce que les médicaments ne font pas effet. Alain est en détresse respiratoire, il est plongé dans un coma artificiel. Il est stable et ils ont du temps pour trouver ce qu’il a. Elisabeth veut le voir, Janet accepte alors que Flore fond en larmes.

