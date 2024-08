« Ouija un été meurtrier » du 22 août : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





« Ouija un été meurtrier » au programme TV du jeudi 22 août 2024 – Ce jeudi soir, France 3 continue la diffusion de sa nouvelle série « Ouija un été meurtrier ». Au programme, trois nouveaux épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 22 août 2024

Épisode 4: La nuit des étoiles filantes

En 1944, un meurtre à caractère racial bouleverse la ville. En 1982, les tensions continuent de monter. Jacques, intrigué par le comportement de plus en plus erratique de Madeleine, la recherche activement, tandis que Farid avoue une violente altercation avec Philippe. Les jeunes oscillent entre leurs investigations sur ce sombre passé et leurs amours naissantes. Pendant ce temps, le prêtre se livre à des expériences illicites avec ses complices. Les relations s’effritent et atteignent leur paroxysme lors d’une confrontation entre Jacques et Oliver. Franck et Alice, mystérieusement transportés dans le passé, deviennent témoins d’un affrontement fatal.

Épisode 5: La nuit de Séville

Cet avant-dernier épisode révèle des secrets qui secouent trois générations. Grâce à un montage habile et fluide, un va-et-vient de plus en plus vertigineux s’installe entre 1944 et 1982. Bien que les éléments paranormaux perdent en intensité, les révélations intimes, elles, sont électrisantes. La descente aux enfers de Jacques met en lumière, avec une grande finesse, l’impact indélébile de l’Histoire sur l’âme humaine. Le point culminant est la scène du match France-Allemagne, qui condense ces tensions en une puissante allégorie des conflits personnels et collectifs, tout en témoignant d’une grande créativité scénaristique.



Épisode 6: Catharsis

L’euphorie du match se dissipe, laissant place à une vague de germanophobie qui plonge le village dans une atmosphère toxique. Franck et Alice, pris dans cette spirale de violence, font face à des agressions qui ravivent les traumatismes de l’Occupation. La découverte macabre du corps de Jacques intensifie le mystère qui plane déjà sur le village. En parallèle, Klaus, craignant une montée de la discrimination, confie ses inquiétudes à Karine. Hanté par des visions spectrales menaçantes, Franck trouve refuge chez Alice. Malgré ses propres doutes et peurs, elle l’encourage à poursuivre la pièce.

Ouija un été meurtrier – rappel du synopsis

Provence, été 1982. Un groupe de lycéens français et leurs correspondants allemands s’adonnent à une séance de spiritisme. Peu de temps après, le village est frappé par une série de tragédies. Ont-ils libéré un esprit maléfique ? Les jeunes décident de mener leur propre enquête pour découvrir l’origine du mal qui s’abat sur leurs familles.

Les interprètes

Bruno Solo (Pierre Peyrat), Patrick Mille (Jacques Lagorce), Ophelia Kolb (Isabelle Seguin), Anne Le Ny (Françoise Seguin), Catherine Mouchet (Madeleine Lagorce), Raphaêlle Agogué (Laure Lagorce), Katharina Schüttler (Karine Schiller), Stefan Konarske (Klaus Lehman), Thomas Sarbacher (Fritz Schiller), Matthias Van Khache (Charles Seguin ), Narcisse Mame (Père Antoine), Stéphane Rideau (René Brémont), Mounir Margoum(Farid Abbas), Guillaume Carcaud (Louis Giono), Ruben Meiller (Frank Schiller), Eloïse Kafui (Alice Brémond), Victor Lefebvre (Vincent Seguin), Leyla Rink(Dilay Pamuk), Anton Weil ( Fritz Schiller jeune), Anton Petzold (Oliver Mayer), Manu Libert(Mathieu Lagorce) Célia Lebrument (Yasmina Abbas), Emilia Peske (Iris Hoffmann)…