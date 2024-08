The Voice Kids : résumé et replay des 3èmes auditions à l’aveugle (31 août 2024)

Publicité





The Voice du samedi 31 août 2024, résumé et replay – C’est parti pour la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2024 de The Voice Kids. Lara Fabian, Slimane, Claudio Capeo et Patrick Fiori continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Yohan, 14 ans, qui chante « I’m still standing » d’Elton John. Slimane et Lara Fabian se retournent. Il choisit d’aller dans l’équipe de Slimane.







Giuliana, 13 ans, reprend « Vie d’artiste » de La Zarra. Claudio, Slimane et Lara se retournent. Patrick les rejoint au dernier moment. Et alors qu’elle a déjà croisé Claudio Capéo sur un concours, elle rejoint son équipe.

Charles, 11 ans, chante « Rolling in the deep » d’Adele. Seul Patrick se retourne, il rejoint donc son équipe.



Lenny, 12 ans, reprend « Voilà » de Barbara Pravi. Lara se retourne la première, suivie de Slimane, Patrick et Claudio. Patrick met le paquet mais Lenny choisit Slimane !

Clara, 14 ans, enchaine avec « Ceux qui rêvent » de Pomme. Personne ne se retourne.

Jean, 12 ans, chante « Drôle de vie » de Véronique Sanson. Claudio et Slimane se sont retournés. Patrick les rejoint au dernier moment. Et Jean choisit d’aller avec Patrick !

Aminata, 15 ans, chante « L’histoire de la vie » du Roi Lion. Au tout dernier moment, les 4 coachs se retournent mais Claudio bloque Patrick. Aminata choisit Lara !

Tim, 12 ans, « Creep » de Radiohead. Slimane, Patrick et Claudio se retournent. Lara les rejoint au dernier moment et Tim choisit d’aller dans son équipe !

Louanne, 11 ans, chante « Parle à ta tête » d’Indila. Personne ne se retourne.

Aïden, 13 ans, reprend « Mesdames » de Grand Corps Malade. Personne ne se retourne non plus !

Ella, 9 ans, chante « Le tourbillon de la vie » de Jeanne Moreau. Patrick, Claudio et Patrick se retournent. Elle choisit Patrick.

Place à Eline et Naël, 11 et 10 ans, qui chantent « XY » de Slimane et Vitaa. Claudio, Lara, Slimane et Patrick se retournent ! Et sans surprise, ils ont choisi Slimane.

Lisa, 9 ans, chante « Il est un coin de France » de Luis Mariano. Personne ne se retourne.

Rafael, 13 ans, reprend « Gangsta’s Paradise » de Coolio. Slimane et Patrick se retournent. Il choisit de continuer avec Slimane.

Mattia, 13 ans, interprète « Popcorn salé » de Santa. Claudio se retourne seul et il rejoint donc son équipe.

The Voice Kids du 31 août 2024, le replay

Cette troisième soirée de la saison 2024 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 7 septembre pour l’épisode 4 !