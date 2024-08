Un cross-over entre « Demain nous appartient » et « Plus belle la vie » ? TF1 y pense !

Publicité





Aura-t-on le droit un jour à un cross-over entre les séries à succès de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » et « Demain nous appartient » ? Pas impossible si l’on en croit les révélations de la productrice de « Plus belle la vie » dans les colonnes de Télé Star.





Clémentine Planchon, productrice de « Plus belle la vie, encore plus belle », a révélé que TF1 l’a interrogée sur le sujet et ça pourrait donc prochainement voir le jour.







« C’est marrant parce que TF1 m’a posé la question et les autres producteurs aussi. Il n’y a rien d’envisagé. Toutefois, l’idée n’est pas taboue » a-t-elle expliqué.



« Pour ma part, j’ai des doutes. Après, si un jour se manifeste une motivation générale, on pourrait se creuser la tête. Mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour » a-t-elle ajouté.

Rappelons que les deux séries quotidiennes, ainsi que « Ici tout commence », sont toutes les trois produites par Newen. Et sachant la proximité entre Marseille, où est tourné « Plus belle la vie », et Sète où se situe « Demain nous appartient », on imagine que ça pourrait facilement se faire. Et évidemment, ça réjouirait les fans des deux séries !