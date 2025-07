Plus belle la vie spoiler : drame, Samuel prêt à en finir ! (2 juillet 2025)

Publicité





C’est un terrible drame qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode du mercredi 2 juillet 2025, Samuel va disparaitre et être au pire !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : les adieux à Samuel, Morgane fait un choix, les résumés jusqu’au 18 juillet 2025

Samuel est en manque, il est au plus mal et Jennifer, sur conseil de Gabriel, ne répond plus à ses messages… Gabriel soutient Samuel mais il a une urgence et doit s’absenter. Il lui donne un somnifère avant de s’absenter… Sauf que Samuel recrache le comprimé !

Plus tard, Gabriel est mort d’inquiétude. Il informe Jennifer que Samuel a quitté l’appartement, il est introuvable. Jennifer est très inquiète, Samuel l’a appelée plusieurs fois et il lui a envoyé des dizaines de sms. Dans le dernier, il lui dit que sans elle il crève !



Publicité





Gabriel découvre que l’arme de service de Samuel n’est plus là. Avec Jennifer, ils alertent Idriss et Morgane. Ils découvrent qu’il a pris un voiture de service et le géolocalisent. Sur place, Idriss et Gabriel découvrent Samuel en vie, mais prêt à se suicider. Il pointe son arme vers son ventre, prêt à tirer !…