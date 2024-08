C dans l’air du 6 août 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 6 août 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 6 août 2024 : le sommaire

⬛ USA : tensions politiques, alertes économiques

La Bourse de Paris peine à se redresser après un lundi noir qui a vu les marchés mondiaux s’effondrer sous la menace d’une récession aux États-Unis et de la hausse des taux japonais. Le Nikkei au Japon a chuté de 12,4 %, la plus forte baisse depuis le krach du 19 octobre 1987. Cette dégringolade a entraîné dans son sillage toutes les bourses asiatiques, avant de contaminer l’Europe et les États-Unis. Ce mardi, bien que le marché japonais ait réussi à rebondir, l’Europe peine à suivre. La volatilité reste également élevée outre-Atlantique, où les investisseurs restent prudents.



Publicité





Pourquoi une telle chute en plein été ? Les indicateurs américains publiés la semaine dernière sur l’activité manufacturière, les commandes de biens durables et le chômage se sont révélés plus faibles que prévu, ravivant les craintes d’un ralentissement, voire d’une récession, de la première économie mondiale. Cela a provoqué une onde de choc sur les marchés et au sein du camp démocrate, dont la candidate à la présidentielle, Kamala Harris, a annoncé ce mardi son colistier, Tim Walz, avant de lancer véritablement sa campagne pour défendre le bilan de Joe Biden. Cette décision cruciale pourrait influencer le reste de la campagne, déjà riche en rebondissements.

En juillet, la campagne électorale a été bouleversée par des événements tels que la tentative d’assassinat de Donald Trump et le retrait de Joe Biden au profit de Kamala Harris. À 78 ans, Trump est désormais le candidat le plus âgé en lice, face à Harris, 59 ans. Pire pour Trump, condamné au pénal, il affronte une ex-procureure, ce qui ravit les démocrates. Selon un sondage Ipsos du 28 juillet, 88 % des démocrates sont enthousiastes à l’idée que Harris soit leur candidate, contre 82 % des républicains pour Trump. Le 15 juillet, seulement 33 % des démocrates étaient satisfaits de Biden, contre 71 % des républicains pour Trump, selon un sondage NBCNews.

Les donations pour Harris ont explosé, atteignant 200 millions de dollars en une semaine. En juillet, la campagne Biden-Harris a levé 310 millions de dollars, contre 139 millions pour Trump. Trump, de son côté, tente de freiner l’élan de sa rivale en mettant en doute son appartenance ethnique, mais cette attaque a peu d’impact, compte tenu des origines et du parcours de Harris. Les républicains se concentrent désormais sur les craintes d’une récession, parlant d’un « Kamala Crash », tandis que Trump se pose en défenseur des « emplois des Noirs », une déclaration que Simone Biles a tournée en dérision après sa victoire aux JO de Paris.

Après des mois de domination républicaine dans les sondages, Harris regagne du terrain et devance Trump dans les dernières études d’opinion avec 0,2 point d’avance au niveau national, selon Real Clear Polls. Cependant, Trump reste en tête dans les États clés, bien que certains sondages récents montrent Harris gagnante dans plusieurs d’entre eux. Trump peut également compter sur des partisans très motivés, certains desquels ont participé à l’assaut du Capitole en janvier 2021.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 6 août 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.