Un Si Grand Soleil du 13 août : Ludo fait une découverte (résumé et vidéo épisode 1446 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 août 2024, spoiler résumé de l’épisode 1446 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 13 août 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Laurine peine à réaliser que son père n’est plus là, elle déprime devant son café. Boris lui rappelle que ça devait arriver, il ne prenait pas soin de sa santé. Laurine pense que c’est la faute d’Elisabeth, qui n’a pas appelé les secours assez vite. Boris pense qu’elle n’avait pas besoin de faire ça. Mais Laurine assure qu’elle va se venger et elle lui demande de l’aider en torpillant son entreprise ! Boris refuse de participer à ça, il lui dit qu’elle se trompe. Laurine pense qu’il est soulagé que François ne soit plus là… Elle lui dit qu’il la dégoûte.

Flore demande à Ludo s’il a eu des nouvelles d’Alix. Il lui dit que ça commence à devenir chaud niveau argent. L’assurance ne lui versera rien sans les conclusions de l’enquête… Ludo lui dit qu’heureusement ça se passe bien avec son nouveau mec, Nicolas. Flore lui dit qu’à sa place elle se méfierait. Des potes lui ont dit qu’il n’était pas très net…



Publicité





Nicolas et Alix font une balade à cheval. Claudine appelle Alix, elle doit lui parler et lui demande de passer au cabinet. Claudine informe Alix que Tuchido réclame sa part de l’expo sans délais, 60.000 euros ! Alix ne sait pas comment faire, mais il menace de porter plainte. Pendant ce temps là, Maéva et Tom se baladent, Maéva a lu un article sur Alix et se pose des questions… Tom défend Alix, elle ne rentre pas dans les clous mais c’est une fille bien !

Chez L Cosmétiques, Muriel soutient Boris. Il dit que ça va mais il est triste pour sa mère et sa soeur… Il lui parle des accusations de sa soeur envers Elisabeth, il craint que ça dégénère. Et à l’hôpital, Laurine est horrible avec les employés… Evan a entendu et la recadre.

Au commissariat, Becker et le procureur n’ont rien sur l’affaire Dardel. Becker pense toujours à une arnaque à l’assurance mais il n’a pas de preuve. Il veut qu’elle prenne des jours de repos mais elle refuse, Evan va en parler à Janet.

Elisabeth montre à Muriel le lieu du mariage, Muriel lui demande comment elle a fait… Elisabeth avoue avoir fait un gros chèque à un couple pour qu’ils se désistent !

Ludo fait des recherches sur Nicolas et découvre qu’il a déjà été accusé de vol. Il vient voir Alix à la galerie pour la prévenir… Il lui dit que Nicolas a été soupçonné de cambriolage mais blanchi faute de preuve avant de quitter Lyon. Alix le défend mais semble douter.

Eve retrouve Muriel, elle lui parle d’Eliott et elle a hâte qu’il sorte. Muriel semble fuyante, Eve lui propose un week-end en amoureux quand il va sortir. Elle gardera Toma. Mais Muriel n’a pas l’air enchantée.

Elisabeth rentre et retrouve Alain avec un noeud papillon. C’est Muriel qui l’a déniché mais Alain ne le sait pas et il est ravi. Elisabeth lui parle du domaine qu’elle a trouvé, elle parle d’un désistement de dernière minute.

Catherine prépare l’enterrement de François. Elle pleure, Boris ne sait pas quoi faire mais la soutient. Catherine aimerait que leur famille soit unie. Boris lui dit que Laurine perd la tête au sujet d’Elisabeth… Catherine pense qu’il faut lui laisser le temps d’accepter.

Alix dîne avec Nicolas, il remarque qu’elle n’a pas mangé… Alix l’interroge sur son départ de Lyon. Pendant ce temps là, Catherine picole et casse un verre…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : l’incroyable geste de Laurine, les résumés jusqu’au 30 août 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 13 août

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur france.tv